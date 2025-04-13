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"Не люблю говорить": Трамп прокомментировал переговоры США с Ираном

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп отказался четко высказать свое мнение о переговорах по новой ядерной сделке с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что они (переговоры. - ред.) идут нормально. Ничто не имеет значения, пока вы не сделаете это. Поэтому я не люблю об этом говорить. Однако все идет хорошо. Ситуация с Ираном развивается достаточно хорошо, я думаю", - заявил глава государства на борту самолета Air Force One.

Источники, участвующие в переговорах, сообщили CNN, что администрация Трампа стремится действовать быстро.

Следующий раунд переговоров запланирован на 19 апреля.

Ядерное соглашение между США и Ираном

После вступления в должность президента, Дональд Трамп решил заключить новую ядерную сделку с Ираном и обратился с соответствующим предложением к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

В случае отказа договариваться, глава Белого дома пригрозил массированными обстрелами Ирана, в частности ядерных объектов. Тегеран предупредил, что любое нападение на страну втянет США в более широкий ближневосточный конфликт.

В субботу специальный посланник президента США Стив Уиткофф провел первый раунд непрямых переговоров с иранской стороной в Маскате, Оман.

Белый дом оценил оценил переговоры в позитивном ключе.

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