"Не лише територія": прем'єр Естонії висловилася про перемогу України та НАТО

Каллас акцентувала на важливості підтримки України з боку держав-партнерів та союзників на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ.

Вона переконана, що у разі успіху Москви у цій війні російський диктатор Володимир Путін спробує захопити країни Балтії, зокрема Естонію.

Щоб запобігти такій можливості, Таллінн продовжує підтримку Києва, спрямовуючи в рамках допомоги понад 1% свого ВВП.

"Якби кожна країна НАТО зробила це - Україна виграла б", - заявила Каллас.

В публікації також зазначається, що попри потужність військової "машини" Кремля, масованих повітряних ударів окупантів, Сили оборони України продовжують стримувати агресора на полі бою.

На питання журналіста, чи має Естонія "план Б" у випадку програшу України та успіху РФ, Каллас сказала, що такого плану немає.

"Тому що тоді ми перестали б зосереджуватися на "плані А" - допомогти Україні відбити російське вторгнення", - пояснила вона.

Каллас заявила, що союзники не повинні "піддаватися песимізму".

"Перемога в Україні - це не тільки територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть без (частини, - ред.) території, то це перемога, тому що вона буде під парасолькою НАТО", - сказала Каллас.

Вступ України в НАТО та війна з РФ

Нагадаємо, восени 2022 року, вже після широкомасштабного вторгення РФ, Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного союзу. У 2023-му країни-члени НАТО прийняли рішення щодо трьох частин, які повинні наблизити Україну до блоку. Крім того, було схвалено рішення про відмову від ПДЧ.

Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з РФ.

Варто додати, що ще минулого року Київ відкинув ідеї, що озвучувалися на Заході, щодо варіанту долучення до Альянсу без тимчасово окупованих російськими загарбниками територій.

До слова, наприкінці березня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив думку, що без членства в НАТО незалежність країни, ймовірно, була б під загрозою.

Також повідомлялося, що раніше у травні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що НАТО неофіційно визначило принаймні дві "червоні лінії", за якими можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні. Зокрема, за даними видання Repubblica, наразі немає оперативних планів, які передбачають відправку військ в Україну.