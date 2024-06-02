"Не только территория": премьер Эстонии высказалась о победе Украины и НАТО

Каллас акцентировала внимание на важности поддержки Украины со стороны государств-партнеров и союзников на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ.

Она убеждена, что в случае успеха Москвы в этой войне российский диктатор Владимир Путин попытается захватить страны Балтии, в частности, Эстонию.

Чтобы предотвратить такую возможность, Таллин продолжает поддержку Киева, направляя в рамках помощи более 1% своего ВВП.

"Если бы каждая страна НАТО сделала это - Украина выиграла бы", - заявила Каллас.

В публикации также отмечается, что, несмотря на мощность военной "машины" Кремля, массированных воздушных ударов оккупантов, Силы обороны Украины продолжают сдерживать агрессора на поле боя.

На вопрос журналиста, есть ли у Эстонии "план Б" в случае проигрыша Украины и успеха РФ, Каллас сказала, что такого плана нет.

"Потому что тогда мы бы перестали сосредотачиваться на "плане А" - помочь Украине отразить российское вторжение", - объяснила она.

Каллас заявила, что союзники не должны "поддаваться пессимизму".

"Победа в Украине - это не только территория. Если Украина присоединится к НАТО, даже без (части, - ред.) территории, то это победа, потому что она будет под зонтиком НАТО", - сказала Каллас.

Вступление Украины в НАТО и война с РФ

Напомним, осенью 2022 года, уже после широкомасштабного вторжения РФ, Украина подала заявку на вступление в Североатлантический союз. В 2023 году страны-члены НАТО приняли решение о трех частях, которые должны приблизить Украину к блоку. Кроме того, было принято решение об отказе от ПДЧ.

В конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом НАТО после победы в войне с РФ.

Стоит добавить, что еще в прошлом году Киев отверг озвучиваемые на Западе идеи относительно варианта присоединения к Альянсу без временно оккупированных российскими захватчиками территорий.

К слову, в конце марта министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил мнение, что без членства в НАТО независимость страны, вероятно, была бы под угрозой.

Также сообщалось, что ранее в мае в СМИ появилась информация о том, что НАТО неофициально определило по крайней мере две "красные линии", по которым возможно прямое вмешательство Альянса в войну в Украине. В частности, по данным издания Repubblica, пока нет оперативных планов, предусматривающих отправку войск в Украину.