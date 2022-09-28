"Не лише люди": голова ЦРУ вказав на проблеми в армії Путіна

Він зазначив, що збройні сили РФ мають багато інших проблем, "людські ресурси - лише одна з них".

"Навіть якщо він зможе мобілізувати 300 000 солдатів, це не означає, що він зможе кинути людей як гарматне м'ясо на фронт, багато з яких не будуть добре навчені, багато з яких не матимуть такого спорядження, необхідної їм матеріально-технічної підтримки", - сказав Бернс.

Бернс також заявив, що "наразі дуже важко сказати", чи блефує президент РФ Володимир Путін про ядерну зброю, але американська розвідувальна спільнота не бачить "будь-яких практичних доказів" того, що Путін думає про використання ядерної зброї.

"Що нам потрібно зробити, то це поставитися до цього дуже серйозно, стежити за ознаками реальних приготувань", - сказав він.

Бернс додав, що політики також мають "прямо повідомляти про серйозні наслідки, які спричинить будь-яке застосування ядерної зброї".

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна має план дій на застосування Росією ядерної зброї.

При цьому США посилили роботу розвідки для стеження ядерного арсеналу в Росії.

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