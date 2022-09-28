"Не только люди": глава ЦРУ указал на проблемы в армии Путина

Он отметил, что у вооруженных сил РФ много других проблем, "людские ресурсы - лишь одна из них".

"Даже если он сможет мобилизовать 300 000 солдат, это не значит, что он сможет бросить людей как пушечное мясо на фронт, многие из которых не будут хорошо обучены, многие из которых не будут иметь такого снаряжения, необходимой им материально-технической поддержки", - сказал Бернс.

Бернс также заявил, что "на данный момент очень трудно сказать", блефует ли президент РФ Владимир Путин о ядерном оружии, но американское разведывательное сообщество не видит "каких-либо практических доказательств" того, что Путин думает об использовании ядерного оружия.

"Что нам нужно сделать, так это отнестись к этому очень серьезно, следить за признаками реальных приготовлений", - сказал он.

Бернс добавил, что политики также должны "прямо сообщать о серьезных последствиях, которые повлечет за собой любое применение ядерного оружия".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у его страны есть план действий на применения Россией ядерного оружия.

При этом США усилили работу разведки для слежения за ядерным арсеналом в России.

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