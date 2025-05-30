"Не купимось на кота в мішку": У Зеленського висунули умови РФ для переговорів

РФ досі "готує" меморандум про перемир'я

Зауважимо, що ще під час перемовин у Стамбулі 16 травня українська та російська делегації домовилися про необхідність письмового оформлення своїх позицій щодо можливого перемир’я.

Згодом Росія оголосила про підготовку так званого "меморандуму" та запропонувала провести другий раунд переговорів 2 червня, знову ж у Стамбулі.

Однак передача документа Україні постійно відкладається. Спершу лунали обіцянки надати його після обміну полоненими у форматі 100 на 1000, однак цього не відбулося. Не надійшов меморандум і після того, як Україна передала Москві свої пропозиції.

Наразі в Кремлі говорять, що документ буде представлено безпосередньо під час наступної зустрічі. Водночас Київ наполягає на тому, щоб отримати пропозиції РФ ще до 2 червня.

Зокрема міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує, що це дасть змогу зробити перемовини змістовнішими, а делегація зможе діяти в межах чітко визначених повноважень.

Нагадаємо, що раніше сьогодні експерт зауважив, що переговори України та РФ, що відбудуться в Стамбулі можуть зайти в патову ситуацію та пояснив в чому проблема.

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