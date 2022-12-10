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"Не кидати мило у душі". Подоляк описав відносини РФ з партнерами щодо цін на нафту

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Київ, Субота 10 грудня 2022 21:27
"Не кидати мило у душі". Подоляк описав відносини РФ з партнерами щодо цін на нафту Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Відносини Росії з партнерами щодо цін на нафту підкоряються тюремному правилу "не кидати мило в душі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Багато хто вважає, що російська культура - це Достоєвський чи Чайковський. Але справжня глибинна ru-культура - це АУЕ (тюремна субкультура). Там є правило: "Не кидати мило в душі". І це найкращий опис відносин Росії з партнерами по "антизахідній" коаліції у питанні цін на нафту", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 2 грудня країни ЄС погодили встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Країни G7 та Австралія також ухвалили аналогічне рішення.

Пізніше віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що російський механізм заборони продажу нафти, на яку поширюється цінова стеля, запроваджена західними країнами, має запрацювати до кінця року.

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