"Не кидати мило у душі". Подоляк описав відносини РФ з партнерами щодо цін на нафту
Відносини Росії з партнерами щодо цін на нафту підкоряються тюремному правилу "не кидати мило в душі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Багато хто вважає, що російська культура - це Достоєвський чи Чайковський. Але справжня глибинна ru-культура - це АУЕ (тюремна субкультура). Там є правило: "Не кидати мило в душі". І це найкращий опис відносин Росії з партнерами по "антизахідній" коаліції у питанні цін на нафту", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, 2 грудня країни ЄС погодили встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Країни G7 та Австралія також ухвалили аналогічне рішення.
Пізніше віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що російський механізм заборони продажу нафти, на яку поширюється цінова стеля, запроваджена західними країнами, має запрацювати до кінця року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.