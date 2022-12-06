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У Москві анонсували відповідь на обмеження ціни російської нафти

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Москва, Вівторок 06 грудня 2022 12:32
У Москві анонсували відповідь на обмеження ціни російської нафти Фото: РФ відмовиться продавати нафту країнам, які підтримають цінову стелю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський механізм заборони продажу нафти, на яку поширюється цінова стеля, запроваджена західними країнами, має запрацювати до кінця року, заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми опрацьовуємо наше рішення", - повідомив чиновник. Відповідаючи на запитання, чи запрацює механізм до кінця року, він сказав: "Так, певен".

Раніше Новак заявив, що Росія може скоротити видобуток нафти, але ненабагато.

Він сказав, що Росія змінює свої логістичні ланцюжки у відповідь на обмеження нафтових цін у 60 доларів, запроваджене західними країнами з метою позбавити Москву можливості фінансувати її війну в Україні.

Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Санкції призвели до того, що біля узбережжя Туреччини утворився затор із нафтових танкерів. Анкара наполягала на новому підтвердженні страховки для всіх судів.

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