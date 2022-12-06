У Москві анонсували відповідь на обмеження ціни російської нафти

Російський механізм заборони продажу нафти, на яку поширюється цінова стеля, запроваджена західними країнами, має запрацювати до кінця року, заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми опрацьовуємо наше рішення", - повідомив чиновник. Відповідаючи на запитання, чи запрацює механізм до кінця року, він сказав: "Так, певен".

Раніше Новак заявив, що Росія може скоротити видобуток нафти, але ненабагато.

Він сказав, що Росія змінює свої логістичні ланцюжки у відповідь на обмеження нафтових цін у 60 доларів, запроваджене західними країнами з метою позбавити Москву можливості фінансувати її війну в Україні.