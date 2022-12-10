"Не бросать мыло в душе". Подоляк описал отношения РФ с партнерами по ценам на нефть
Отношения России с партнерами в вопросе цен на нефть подчиняются тюремному правилу "не бросать мыло в душе".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Многие считают, что российская культура - это Достоевский или Чайковский. Но настоящая глубинная ru-культура - это АУЕ (тюремная субкультура). Там есть правило: "Не бросать мыло в душе". И это лучшее описание отношений России с партнерами по "антизападной коалиции" в вопросе цен на нефть", - отметил Подоляк.
Напомним, 2 декабря страны ЕС согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Страны G7 и Австралия также приняли аналогичное решение.
Позже вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский механизм запрета продажи нефти, на которую распространяется ценовой потолок, введенный западными странами, должен заработать до конца года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.