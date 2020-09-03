"Не ищите врагов там, где их нет": МИД ответил на обвинения Лукашенко

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на недавние обвинения белорусского президента Александра Лукашенко в якобы вмешательстве Киева во внутренние дела Беларуси. МИД посоветовал "не искать врагов там, где их нет".

Об этом говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что исчерпывающий ответ на обвинения отдельных политиков о причастности Украины к организации протестов в Беларуси ранее предоставил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Он в частности отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", - отметили в ведомстве.

В министерстве также призвали "белорусских друзей" не поддаваться на информационные провокации, чтобы "не попасть в ловушку пропаганды и фейков".

Напомним, сегодня Лукашенко обвинил Украину и некоторые страны Европы во вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Лукашенко добавил, что белорусские власти реагируют на любые негативные действия в сторону страны.

Кроме того, вчера Россия обвинила Украину в "дестабилизации ситуации в Беларуси" и якобы подготовке сотен экстремистов для "раскачивания ситуации в стране".

В украинском МИД отреагировали на эти обвинения России, назвав их "плодом болезненной фантазии".