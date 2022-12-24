"Не хотим выбирать между друзьями": посол Китая в ЕС озвучил позицию по вторжению России

Российское вторжение в Украину поставило Китай "в очень трудное положение", поскольку Пекин не хочет "выбирать между друзьями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление нового посла Китая в ЕС Фу Цуна в интервью для South China Morning Post .

Посол заявил, что война в Украине "становится проблемой для двусторонних отношений с ЕС".

"Мы испытываем побочный ущерб от этого кризиса. И Россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции", - сказал он.

Фу Цун также заявил, что война поставила "Пекин в очень сложное положение, с политической точки зрения".

Фу назвал войну в Украине "так называемой спецоперацией", поскольку "именно так конфликт назвали россияне".

"На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между президентом Китая Си и президентом Путиным, и во время этого разговора президент Си четко высказался за поиск мирного решения... Через 10 месяцев после этого факты свидетельствуют о том, что Китай не оказывает военной помощи России. На самом деле, наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы участвовать в любых мирных усилиях", - заверил он.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что затягивание и усложнение российского вторжения в Украину не отвечают интересам ни одной из участвующих в войне сторон.

Недавно издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждается, что китайские компании продают России товары, необходимые ей для продолжения войны против Украины.

О том, на чьей стороне Китай в войне России против Украины читайте в нашем материале по ссылке.

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