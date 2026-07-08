"Не грайтеся з нами": Рютте публічно звернувся до Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирішив звернутися до російського диктатора Володимира Путіна під час саміту Альянсу в Анкарі. Він порадив главі Кремля не провокувати блок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.
"Не грайтеся з нами. Ми ніколи ні на кого не нападемо. Ми лише захищатимемо свій спосіб життя, нашу демократію та нашу територію", - заявив Рютте, звертаючись до Путіна.
Він також наголосив, що масовані ракетні удари Росії по українських містах є свідченням відчаю глави Кремля через відсутність успіхів на полі бою.
"Я думаю, це ще раз показує, наскільки Путін у відчаї, адже українці добре воюють на полі бою", - зауважив генсек НАТО.
На його переконання, Україна дійсно досягла вражаючих успіхів. Насамперед ідеться про:
Рютте наголосив, що армія РФ більше не може здійснювати масштабні прориви на фронті, як це було кілька місяців тому.
"Зараз ситуація більше нагадує патову. Тому те, що сталося минулої ночі, - це невибіркова атака на цивільне населення, інфраструктуру та українські міста. Люди гинуть, але Росія ніколи не виграє цю війну таким способом", - додав Рютте.
Як писало раніше РБК-Україна, Київ вже закликав НАТО вперше визнати нову роль України в Альянсі.
Також нещодавно Рютте озвучив прогноз щодо можливих мирних переговорів з Путіним на тлі нових успіхів ЗСУ на фронті та поза його межами.
Ба більше, ми повідомляли, яку суму НАТО готовий виділити Україні навіть без участі США.