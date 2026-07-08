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"Не грайтеся з нами": Рютте публічно звернувся до Путіна

09:08 08.07.2026 Ср
2 хв
Генсек НАТО озвучив диктатору нове попередження
aimg Юлія Капітонова
Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирішив звернутися до російського диктатора Володимира Путіна під час саміту Альянсу в Анкарі. Він порадив главі Кремля не провокувати блок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

"Не грайтеся з нами. Ми ніколи ні на кого не нападемо. Ми лише захищатимемо свій спосіб життя, нашу демократію та нашу територію", - заявив Рютте, звертаючись до Путіна.

Він також наголосив, що масовані ракетні удари Росії по українських містах є свідченням відчаю глави Кремля через відсутність успіхів на полі бою.

"Я думаю, це ще раз показує, наскільки Путін у відчаї, адже українці добре воюють на полі бою", - зауважив генсек НАТО.

На його переконання, Україна дійсно досягла вражаючих успіхів. Насамперед ідеться про:

  • потужні удари по російській економіці,
  • ураження енергетичної інфраструктури ворога,
  • знищення оборонно-промислового потенціалу РФ у глибокому тилу.

Рютте наголосив, що армія РФ більше не може здійснювати масштабні прориви на фронті, як це було кілька місяців тому.

"Зараз ситуація більше нагадує патову. Тому те, що сталося минулої ночі, - це невибіркова атака на цивільне населення, інфраструктуру та українські міста. Люди гинуть, але Росія ніколи не виграє цю війну таким способом", - додав Рютте.

Як писало раніше РБК-Україна, Київ вже закликав НАТО вперше визнати нову роль України в Альянсі.

Також нещодавно Рютте озвучив прогноз щодо можливих мирних переговорів з Путіним на тлі нових успіхів ЗСУ на фронті та поза його межами.

Ба більше, ми повідомляли, яку суму НАТО готовий виділити Україні навіть без участі США.

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Володимир ПутінНАТОМарк РюттеВійна Росії проти України