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"Не играйте с нами": Рютте публично обратился к Путину

09:08 08.07.2026 Ср
2 мин
Генсек НАТО озвучил диктатору новое предупреждение
aimg Юлия Капитонова
Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину во время саммита Альянса в Анкаре. Он посоветовал главе Кремля не провоцировать блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

"Не играйте с нами. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать свой образ жизни, нашу демократию и нашу территорию", - заявил Рютте, обращаясь к Путину.

Он также подчеркнул, что массированные ракетные удары России по украинским городам являются свидетельством отчаяния главы Кремля из-за отсутствия успехов на поле боя.

"Я думаю, это еще раз показывает, насколько Путин в отчаянии, ведь украинцы хорошо воюют на поле боя", - отметил генсек НАТО.

По его убеждению, Украина действительно добилась поразительных успехов. В первую очередь речь идет о:

  • мощных ударах по российской экономике,
  • поражении энергетической инфраструктуры врага,
  • уничтожении оборонно-промышленного потенциала РФ в глубоком тылу.

Рютте подчеркнул, что армия РФ больше не может совершать масштабные прорывы на фронте, как это было несколько месяцев назад.

"Сейчас ситуация больше напоминает патовую. Поэтому случившееся минувшей ночью - это неизбирательная атака на гражданское население, инфраструктуру и украинские города. Люди гибнут, но Россия никогда не выиграет эту войну таким способом", - добавил Рютте.

Как писало ранее РБК-Украина, Киев уже призвал НАТО впервые признать новую роль Украины в Альянсе.

Также недавно Рютте озвучил прогноз о возможных мирных переговорах с Путиным на фоне новых успехов ВСУ на фронте и за его пределами.

Более того, мы сообщали, какую сумму НАТО готов выделить Украине даже без участия США.

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