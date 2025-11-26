"Не гідна": Південна Африка не потрапить на саміт G20 у США, - Трамп

Трамп укотре написав, що в ПАР нібито "вбивають білих людей" і "без розбору дозволяють відбирати в них ферми".

"Найгірше те, що незабаром збанкрутіла газета New York Times і фейкові новинні ЗМІ не скажуть ні слова проти цього геноциду", - ідеться в пості президента США.

Далі він додав, що по завершенню саміту G20, ПАР відмовилася передати головування "старшому представнику нашого посольства США, який був присутній на церемонії закриття". З цієї причини, як пише Трамп, він не запросить ПАР на саміт у США.

"Тому, за моїм розпорядженням, Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року, що відбудеться в прекрасному місті Майямі, штат Флорида, наступного року", - заявив лідер США.

Також він додав, що Сполучені Штати "припиняють усі виплати та субсидії" для Південної Африки.