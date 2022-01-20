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"Не гадаем на кофейной гуще". Путин сам не знает, пойдет ли на шаги, которыми пугает, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин и сам не знает, пойдет ли на шаги, которыми пугает Украину и мир в целом. Сейчас он запугивает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, Путин запугивает Украину, Европу, США и мир в целом.

"Но даже он (Путин, - ред.) сам не знает, пойдет ли на шаги, которыми нас пугает. Мы, дипломаты, тоже пользуемся соцсетями, читаем новости, но мы не можем позволить себе гадать на кофейной гуще и поддаваться сообщениям в СМИ", - заявил он.

Кулеба отметил, что МИД делает свою работу и делает все для сдерживания РФ.

Напомним, Зеленский призвал США ввести санкции против РФ. По его словам, после вторжения в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Отметим, американские сенаторы, которые недавно посетили Украину с рабочим визитом, призвали НАТО, Администрацию президента Джо Байдена и своих коллег-демократов немедленно ввести санкции против России.

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Владимир ПутинДмитрий КулебаУкраинаРоссийская Федерация