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"Не гадаємо на кавовій гущі". Путін сам не знає, чи піде на кроки, якими лякає, - Кулеба

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Володимир Путін і сам не знає, чи піде на кроки, якими лякає Україну та світ загалом. Зараз він залякує.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, Путін лякає Україну, Європу, США та світ загалом.

"Але навіть він (Путін, - ред.) сам не знає, чи вдасться він до тих дій, якими нас лякає. Ми, дипломати, теж користуємося соцмережами, читаємо новини, але ми не можемо дозволити собі гадати на кавовій гущі і піддаватися повідомленням в ЗМІ", - заявив він.

Кулеба зазначив, що МЗС робить свою роботу і робить все для стримання РФ.

Нагадаємо, Зеленський закликав США ввести санкції проти РФ. За його словами, після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

Зазначимо, американські сенатори, які нещодавно відвідали Україну з робочим візитом, закликали НАТО, Адміністрацію президента Джо Байдена і своїх колег-демократів негайно ввести санкції проти Росії.

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Володимир ПутінДмитро КулебаУкраїнаРосійська Федерація