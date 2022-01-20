"Не гадаємо на кавовій гущі". Путін сам не знає, чи піде на кроки, якими лякає, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Володимир Путін і сам не знає, чи піде на кроки, якими лякає Україну та світ загалом. Зараз він залякує.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, Путін лякає Україну, Європу, США та світ загалом.

"Але навіть він (Путін, - ред.) сам не знає, чи вдасться він до тих дій, якими нас лякає. Ми, дипломати, теж користуємося соцмережами, читаємо новини, але ми не можемо дозволити собі гадати на кавовій гущі і піддаватися повідомленням в ЗМІ", - заявив він.

Кулеба зазначив, що МЗС робить свою роботу і робить все для стримання РФ.