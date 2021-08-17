"Не экстраординарная ситуация": в Верховном суде отреагировали на дело Тупицкого

Верховный суд не считает "экстраординарным" дело главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Речь идет об отмене указа президента Владимира Зеленского об увольнении судьи.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит".

Глава Верховного суда Валентина Данишевская уточнила РБК-Украина, что среди судей никакого особого отношения к жалобам на президентские указы нет. Приоритетность в этом вопросе также отсутствует, подчеркнула она.

"Ситуация касательно решения Верховного суда по делу Александра Тупицкого не является экстраординарной для суда, ведь ВС и прежде принимал решения в подобных спорах", - уточнила глава ВС.

Данишевская отметила, что Верховный суд ежедневно рассматривает десятки споров, в которых одной из сторон являются высшие государственные органы - президент, парламент, Кабмин - и решения в этих дела могут быть "непростыми".

"В такой ситуации важно понимание и уважение к судебной ветви власти", - резюмировала председатель.