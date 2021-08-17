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"Не екстраординарна ситуація": у Верховному суді відреагували на справу Тупицького

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Вівторок 17 серпня 2021 09:00
"Не екстраординарна ситуація": у Верховному суді відреагували на справу Тупицького Фото: голова Верховного Суду Валентина Данішевська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Верховний суд не вважає "екстраординарною" справу голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Йдеться про скасування указу президента Володимира Зеленського про звільнення судді.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує".

Голова Верховного суду Валентина Данішевська уточнила РБК-Україна, що серед суддів ніякого особливого відношення до скарг на президентські укази немає. Пріоритетність у цьому питанні також відсутня, підкреслила вона.

"Ситуація щодо рішення Верховного Суду у справі Олександра Тупицького не є екстраординарною для суду, адже ВС і раніше приймав рішення в подібних спорах", - уточнила глава ВС.

Данішевська зазначила, що Верховний суд щодня розглядає десятки суперечок, в яких однією зі сторін є вищі державні органи - президент, парламент, Кабмін - і рішення в цих справи можуть бути "непростими".

"У такій ситуації важливим є розуміння і повага до судової гілки влади", - резюмувала голова.

Нагадаємо, 14 липня Верховний суд прийняв рішення скасувати указ Зеленського про звільнення Тупицького з посади судді КСУ.

На Банковій заявили, що не визнають це рішення і будуть його оскаржувати.

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