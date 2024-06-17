"Не той ефект": У ВМС вказали на нюанс у знищенні Кримського мосту

"Уже не той ефект. Тому що для військової логістики він майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був нанесений удар", - сказав він.

Плетенчук визнав, що якась частина військових вантажів все ж таки йде через міст. "Але основним була поромна переправа на Крим. Нею ж могли вагони перекидати", - повідомив він.

За його словами, зараз росіяни будують залізницю по окупованому Півдню України.

"Це рокадна залізниця, яку будують конкретно для забезпечення угруповання окупантів на Півдні. До кінця цього року вони будуть намагатися закінчити цей проект - з Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя. Ба більше, я впевнений, що вони можуть закінчити її. Але з нею є проблема - вона знаходиться в зоні ураження наших засобах", - додав речник ВМС.