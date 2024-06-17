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"Не тот эффект": В ВМС указали на нюанс в уничтожении Крымского моста

Фото: Крымский мост уничтожать не имеет смысла (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Крымский мост уже не имеет такого тактически-стратегического значения после тех повреждений, полученных в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов. Поэтому его ликвидация сейчас не так нужна.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Уже не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар", - сказал он.

Плетенчук признал, что какая-то часть военных грузов все же идет через мост. "Но основной была паромная переправа в Крым. Ею же могли вагоны перебрасывать", - сообщил он.

По его словам, сейчас россияне строят железную дорогу по оккупированному Югу Украины.

"Это рокадная железная дорога, которую строят конкретно для обеспечения группировки оккупантов на Юге. До конца этого года они будут пытаться закончить этот проект - из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Более того, я уверен, что они могут закончить ее. Но с ней есть проблема - она находится в зоне поражения наших средств", - добавил спикер ВМС.

 

Лишняя конструкция

Напомним, незаконно построенный Россией Крымский мост получал повреждения минимум дважды. В частности, в октябре 2022 года на нем прогремели взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 года Крымский мост был атакован с помощью морских дронов Sea Baby, разрушивших два пролета. Глава СБУ также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке.

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