"Не должны пугать людей". В Польше начали демонтаж советских памятников

Польские власти решили снести памятники солдатам Красной армии, которые до сих пор оставались на территории государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trojka Polskie Radio .

На 20 апреля запланировали снести три памятника красноармейцам. Демонтаж монументов состоится в селах Гарнцарско, Мендзыблоце, а также в городе Седльце. В последний приедет президент Института национальной памяти Кароль Навроцки.

Чиновник напомнил, что демонтаж советских памятников предусмотрен законом о декоммунизации публичного пространства Польши. Кроме юридического, есть и исторический аспект.

"В XXI веке мы не можем учить следующие поколения поляков уважать убивавших и насиловавших преступников. Это портит мир, а отсутствие наказания для тоталитарных режимов и их преступлений делает мир хуже, побуждает новых деспотов творить зло", – заявил Навроцки.