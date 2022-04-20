Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Там он должен предстать перед судом по делу о шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сообщается, что теперь приказ об экстрадиции должен утвердить министр внутренних дел Великобритании Прити Патель. Однако у Ассанжа еще есть право обжаловать решение.

Отметим, экстрадиция была предметом многочисленных судебных разбирательств с момента ареста Ассанжа после того, как он в течение семи лет искал дипломатического убежища в посольстве.

США разыскивает его, предъявив 18 обвинений, связанных с публикацией на WikiLeaks тысячи секретных файлов и дипломатических телеграмм в 2010 году. Если Ассанж будет признан виновным, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Британский суд еще в декабре 2021 года согласился на экстрадицию при условии того, что в США к Ассанжу не будут применятся особые административные меры и что он не будет содержаться в тюрьме строгого режима до или после суда.