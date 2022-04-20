"Не повинні лякати людей". У Польщі розпочали демонтаж радянських пам'ятників

Польська влада вирішила знести пам'ятники солдатам Червоної армії, що досі залишалися на території держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trojka Polskie Radio .

На 20 квітня запланували знести три пам'ятники червоноармійцям. Демонтаж монументів відбудеться в селах Гарнцарсько, Мендзиблоце, а також у місті Седльці. До останнього завітає президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцкі.

Чиновник нагадав, що демонтаж радянських пам'ятників передбачений законом про декомунізації публічного простору Польщі. Окрім юридичного, є й історичний аспект.

"У XXI столітті ми не можемо вчити наступні покоління поляків поважати злочинців, які вбивали та ґвалтували. Це псує світ, а відсутність кари для тоталітарних режимів та їхніх злочинів робить світ гіршим, спонукає нових деспотів творити зло", – заявив Навроцкі.