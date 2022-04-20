ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Не повинні лякати людей". У Польщі розпочали демонтаж радянських пам'ятників

Новость на русском →
Польща, Середа 20 квітня 2022 14:58
"Не повинні лякати людей". У Польщі розпочали демонтаж радянських пам'ятників Фото: Знесення пам'ятника Червоній Армії (PAP)
Автор: Антон Федорців

Польська влада вирішила знести пам'ятники солдатам Червоної армії, що досі залишалися на території держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trojka Polskie Radio.

На 20 квітня запланували знести три пам'ятники червоноармійцям. Демонтаж монументів відбудеться в селах Гарнцарсько, Мендзиблоце, а також у місті Седльці. До останнього завітає президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцкі.

Чиновник нагадав, що демонтаж радянських пам'ятників передбачений законом про декомунізації публічного простору Польщі. Окрім юридичного, є й історичний аспект.

"У XXI столітті ми не можемо вчити наступні покоління поляків поважати злочинців, які вбивали та ґвалтували. Це псує світ, а відсутність кари для тоталітарних режимів та їхніх злочинів робить світ гіршим, спонукає нових деспотів творити зло", – заявив Навроцкі.

До слова, суд Лондона видав ордер на екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа до США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати