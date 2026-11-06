"Не догоджайте диктатору": прем’єр Естонії закликав Європу не вести переговори з Путіним

Європа не повинна ставати посередником у переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним, натомість необхідно посилювати економічний тиск на Москву й підтримувати Україну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв’ю Politico .

За його словами, відкриття прямого дипломатичного каналу з Кремлем може послабити позиції Європи.

Міхал наголосив, що європейські країни не повинні одночасно підтримувати Україну, посилювати санкційний тиск на Росію і намагатися виступати посередниками між сторонами.

"Європа не повинна займати позицію посередника. Не потрібно брати на себе роль того, хто намагається догодити диктатору", - заявив естонський прем'єр

Він переконаний, що нинішня стратегія економічного тиску на Росію працює, тому Європі варто продовжувати обмежувати можливості Москви фінансувати війну.

"Уперше Європа має план, який справді працює - економічне "удушення" Росії за допомогою санкцій. Бути посередником означає бути готовим знизити стандарти - наприклад, стосовно Росії, зокрема в питаннях запровадження та забезпечення дотримання санкцій", - наголосив Міхал.

Він також зазначив, що відповідальність за війну лежить лише на російському керівництві.

"Проблема сидить у Кремлі. Більше ніде", - наголосив естонський прем'єр.

Коментуючи спроби адміністрації президента США Дональда Трампа досягти мирної угоди, Міхал заявив, що Європа цінує дипломатичні зусилля Вашингтона. Водночас, на його думку, основний тиск має бути спрямований саме на Росію.

Окрему увагу прем’єр Естонії приділив загрозам гібридної війни з боку Росії.

За його словами, Москва використовує можливості вільного пересування російських громадян Європою для проведення диверсійних операцій та інших ворожих дій.

"Ви не повинні дозволяти таким людям вільно пересуватися Європою. Тому обмежуйте видачу віз", - зпзначив Міхал.

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