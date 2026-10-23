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ЗМІ назвали п'ять кандидатів від ЄС на переговори з Росією

12:20 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
ЗМІ назвали п'ять кандидатів від ЄС на переговори з Росією Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)
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Європейські лідери розглядають п’ятьох політиків, які потенційно могли б представляти Європу на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

До списку кандидатів увійшли:

  • прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
  • президент Фінляндії Александр Стубб;
  • президент Чехії Петр Павел;
  • прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;
  • прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За даними видання, з потенційними кандидатами вже контактували щодо можливої участі в переговорах.

Співрозмовник The Telegraph, знайомий із перебігом обговорень, зазначив, що Європейський Союз може направити до Путіна не одного представника, а цілу групу лідерів.

Такий підхід допоміг би уникнути конкуренції між країнами та ризику блокування окремих кандидатур. Попередні спроби домовитися про єдиного представника Європи не дали результату.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що серед європейських урядів зростає усвідомлення того, що незабаром їм, можливо, доведеться висунути кандидатуру для ведення прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Тому країни ЄС шукають спецпредставника для переговорів щодо України.

За даними Politico, особливу увагу серед лідерів ЄС привертає президент Фінляндії Александр Стубб.

А от глава Євроради Антоніу Кошта відмовився брати участь у переговорах з Путіним.

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