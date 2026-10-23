ЗМІ назвали п'ять кандидатів від ЄС на переговори з Росією

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Європейські лідери розглядають п’ятьох політиків, які потенційно могли б представляти Європу на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

До списку кандидатів увійшли: прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Чехії Петр Павел;

прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;

прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. За даними видання, з потенційними кандидатами вже контактували щодо можливої участі в переговорах. Співрозмовник The Telegraph, знайомий із перебігом обговорень, зазначив, що Європейський Союз може направити до Путіна не одного представника, а цілу групу лідерів. Такий підхід допоміг би уникнути конкуренції між країнами та ризику блокування окремих кандидатур. Попередні спроби домовитися про єдиного представника Європи не дали результату.