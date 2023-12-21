"Не добрались до финиша". Пограничники не дали уклонистам сбежать из Украины на лодке

Украинские пограничники словили группу уклонистов, которые пытались сбежать из Украины в Венгрию на надувной лодке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram .

По информации ГПСУ, на границе были задержаны четверо нарушителей. Они приобрели надувную лодку и усилили ее плавучесть пенопластом. На такой конструкции уклонисты надеялись добраться в Венгрию по холодным водам реки Тиса.

Фото: уклонисты, которых поймали на границе (t.me/DPSUkr)

При этом каждый из участников "тура" должен был заплатить организаторам, личности которых устанавливаются, по 2 тысячи евро.

Также пограничники задержали еще четырех "туристов" - одного на пути в Венгрию, а еще трех - в Румынию.

Выезд мужчин из Украины

Напомним, выезд военнообязанных мужчин из Украины во время военного положения запрещен. Но есть ряд исключений.

По информации Государственной пограничной службы, ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч военнообязанных мужчин.

Как отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, большинство из этого числа - водители грузовиков и автобусов.