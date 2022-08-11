"Не девять, а больше демилитаризованных самолетов": ВСУ показали снимки аэродрома до и после взрывов в Крыму

Наши воины отметили, что фото были сделаны "до и после "внештатной ситуации".

"Как видим там не девять, а значительно больше демилитаризованных российских самолетов", - подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Украинские военные предложили посчитать, сколько авиатехники потеряли россияне на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму в результате взрывов 9 августа.