"Не дамо принизити угорців": Орбан знову закликав голосувати проти вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову закликав угорців голосувати проти вступу України до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook .

"Вступ України до ЄС ставить під загрозу всі наші досягнення. Не дамо їм принизити угорців! Голосуйте!", - написав Орбан, прорекламувавши "консультації", які тривають в Угорщині.

У публікації політик заявив, що вступ України до Євросоюзу ставить під загрозу все, що вони досягли. Однак він не уточнює, про які досягнення йдеться.

Що передувало

Нагадаємо, що Угорщина блокує старт переговорів про вступ України до ЄС. Орбан уже неодноразово заявляв, що виступає проти такого розширення блоку.

Крім того, прем'єр організував у себе в країні так зване опитування (національні консультації), щоб дізнатися думку угорців щодо членства України в ЄС.

Ба більше, кілька днів тому, 22 квітня, Орбан особисто взяв участь в опитуванні і демонстративно проголосував проти України в європейському блоці.

Водночас 14 квітня опозиційна партія "Тиса" опублікувала результати соцопитування, яке провела сама. Згідно з ним, 58% угорців виступають за членство України в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.