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"Не дадим унизить венгров": Орбан вновь призвал голосовать против вступления Украины в ЕС

Четверг 24 апреля 2025 23:58
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"Не дадим унизить венгров": Орбан вновь призвал голосовать против вступления Украины в ЕС Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь призвал венгров голосовать против вступления Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

В публикации политик заявил, что вступление Украины в Евросоюз ставит под угрозу все, что они достигли. Однако он не уточняет, о каких достижениях идет речь.

"Вступление Украины в ЕС ставит под угрозу все наши достижения. Не дадим им унизить венгров! Голосуйте!", - написал Орбан, прорекламировав "консультации", которые продолжаются в Венгрии.

Что предшествовало

Напомним, что Венгрия блокирует старт переговоров о вступлении Украины в ЕС. Орбан уже неоднократно заявлял, что выступает против такого расширения блока.

Кроме того, премьер организовал у себя в стране так называемый опрос (национальные консультации), чтобы узнать мнение венгров насчет членства Украины в ЕС.

Более того, пару дней назад, 22 апреля, Орбан лично принял участие в опросе и демонстративно проголосовал против Украины в европейском блоке.

В то же время, 14 апреля оппозиционная партия "Тиса" опубликовала результаты соцопроса, который провела сама. Согласно ему, 58% венгров выступают за членство Украины в ЕС.

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Венгрия Виктор Орбан
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