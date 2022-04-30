"Не дадим себя шантажировать". Минфин Германии отказался платить России за газ в рублях

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин не будет платить Москве за газ в рублях. Он добавил, что Германия не позволит себя шантажировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Линднера в Twitter.

"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и дальше не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - написал министр.