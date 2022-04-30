"Не дамо себе шантажувати". Мінфін Німеччини відмовився платити Росії за газ в рублях

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Берлін не буде платити Москві за газ в рублях. Він додав, що Німеччина не дозволить себе шантажувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лінднера в Twitter.

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дамо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Очевидно, що ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - написав міністр.