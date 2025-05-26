"Не из-за обиды или усталости". Почему Вернидуб неожиданно покинул "Кривбасс"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УПЛ ТВ .

Что сказал Вернидуб

О своем решении специалист сообщил после заключительного матча команды в чемпионате - ничьей с "Полесьем" (1:1), которая оставила криворожан на пятом месте и вне зоны еврокубков.

"Думаю, что сегодня я действительно провел последний матч во главе "Кривбасса". Не вижу в этом ничего страшного. Хочу пожелать команде двигаться вперед, всегда быть минимум в топ-5", - отметил Вернидуб.

Наставник подчеркнул: его решение не связано с разочарованием или внутренними конфликтами.

"Я ухожу не из-за обиды или усталости. Просто пришло время. Прошу: не останавливайтесь, все у вас получится!", - обратился тренер с пожеланием на будущее к своему уже бывшему клубу.

Что оставляет после себя тренер

Вернидуб возглавил "Кривбасс" летом 2022 года и провел с клубом три полноценных сезона. Под его руководством команда:

провела 96 матчей во всех турнирах (42 победы, 19 ничьих, 35 поражений);

добыла историческую бронзу УПЛ-2023/24;

впервые стартовала в еврокубковой квалификации (Лига Европы 2024/25).

Вернидуб стал самым успешным и дольше всех работающим тренером в истории возрожденного "Кривбасса" (с 2020 года).

До этого тренер работал с запорожским "Металлургом", луганской "Зарей", белорусским "Шахтером" (Солигорск) и молдавским "Шерифом". Самым длинным был период в "Заре" - 8 лет, 266 матчей. Самым успешным - в "Шерифе", с которым Вернидуб вышел в групповой раунд Лиги чемпионов где, в частности, побеждал мадридский "Реал".