"Не було би стільки жертв": Путін заявив, що Донбас треба було захопити у 2014 році

Президент РФ Володимир Путін зізнався, що Донбас треба було захопити ще у 2014 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку приводять російські ЗМІ.
"Возз'єднання" Росії з Донбасом мало статися раніше, може, і не було б тоді стільки жертв", - цинічно заявив російський диктатор.
Путін додав, що РФ з 2014 року щиро сподівалася домовитись, що Донбас "повернеться" до складу України.
"Але ми не відчували до кінця настрою людей", - додав президент на зустрічі з матерями загиблих солдат Росії.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін може поїхати на окупований Донбас. Конкретних термінів поки не називають.
Також Путін нарешті розкрив свій план "спецоперації" в Україні. Планом російської війни в Україні, як виявилося, є нібито допомога мешканцям Донбасу.
Вже 5 жовтня, президент Росії Володимир Путін підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу Росії. Серед них є Донецька та Луганська області.
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