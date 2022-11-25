"Не было бы столько жертв": Путин заявил, что Донбасс нужно было захватить в 2014 году

"Воссоединение" России с Донбассом должно было случиться раньше, может быть, и не было бы тогда столько жертв", - цинично заявил российский диктатор.

Путин добавил, что РФ с 2014 искренне надеялась договориться, что Донбасс "вернется" в состав Украины.

"Но мы не чувствовали до конца настроения людей", - добавил президент на встрече с матерями погибших солдат России.