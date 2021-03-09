"Не боится мечтать": Мендель рассказала, пойдет ли Зеленский на второй срок

Владимир Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Для этого он должен выполнить хотя бы половину своей программы.

Мендель отметила, что хотела бы увидеть Зеленского на втором сроке. В то же время она подчеркнула, что не уверена, хочет ли оставаться пресс-секретарем в случае его повторного избрания.

"Это человек очень масштабного мышления. Мы очень отучились мечтать, если честно. Но только мечтатели могут к чему-то привести. Вы понимаете, это мальчик из бедной семьи, такой же как большинство наших семей. Родители - интеллигенты, 90-е годы, становление, влияние России, распад Советского Союза и так далее. Но посмотрите, где он. Потому что он не боится мечтать", - сказала Мендель.