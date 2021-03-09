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"Не боїться мріяти": Мендель розповіла, чи піде Зеленський на другий термін

Автор: Артур Родивилов

Володимир Зеленський ще не вирішив, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Для цього він має виконати хоча б половину своєї програми.

Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман.

Мендель зазначила, що хотіла б побачити Зеленського на другому терміні. Водночас вона підкреслила, що не впевнена, чи хоче залишатися прес-секретарем у разі його повторного обрання.

"Це людина дуже масштабного мислення. Ми дуже відучилися мріяти, якщо чесно. Але тільки мрійники можуть до чогось привести. Ви розумієте, це хлопчик з бідної сім'ї, такий же як більшість наших сімей. Батьки - інтелігенти, 90-ті роки, становлення, вплив Росії, розпад Радянського Союзу і так далі. Але подивіться, де він. Тому що він не боїться мріяти", - сказала Мендель.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що рішення про можливе висунення на другий президентський термін потрібно обирати ближче до кінця першої каденції.

Нагадаємо, на прес-конференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.

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Новини України Володимир Зеленський
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