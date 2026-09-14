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"Не беріть участь у незаконних виборах!": СБУ звернулася до жителів окупованих територій

15:41 14.09.2026 Пн
2 хв
Росія намагається легітимізувати свою присутність фейковими виборами
aimg Олена Бджола
Фото: Агітація на незаконних виборах у російську Держдуму (Getty Images)

Окупанти запланували проведення виборів на тимчасово окупованих територіях 18-20 вересня. Українські спецслужби закликають мешканців не брати участь у цьому фарсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

СБУ про російські псевдовибори

Служба безпеки закликає жителів окупованих територій України не брати участі у незаконних виборах до Державної Думи РФ.

У такий спосіб Росія прагне:

  • легітимізувати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях України,
  • зібрати "голоси" на підтримку провладних політсил РФ.

Інші фейкові вибори

Так, під час попередніх "волевиявлень" загарбники залучали мешканців ТОТ до:

  • складу окупаційних "виборчкомів",
  • проведення агітаційно-масових заходів на користь країни-вгресорки.

Ворог, до прикладу, різними способами примушував українських громадян брати участь у псевдореферендумі у вересні 2022 року на тимчасово захопленій частині території:

  • Донецької,
  • Луганської,
  • Запорізької,
  • Херсонської областей.

У 2023 році окупанти проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади РФ, зауважили в СБУ.

Що загрожує учасникам

СБУ наголошує, що такі заходи є незаконними.

А за участь в їхній організації передбачена кримінальна відповідальність з покаранням до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки вкотре закликає мешканців тимчасово окупованих територій не ставати інструментом Росії у війні проти України.

Раніше РБК-Україна писало, що спецслужби РФ можуть здійснити теракти під час незаконних виборів до Держдуми РФ та примусового "дострокового голосування" на тимчасово окупованих територіях України.

Також повідомлялося, що у Соціологічній асоціації України наголосили: проведення "виборів" на ТОТ є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади РФ.

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