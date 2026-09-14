"Не беріть участь у незаконних виборах!": СБУ звернулася до жителів окупованих територій

Окупанти запланували проведення виборів на тимчасово окупованих територіях 18-20 вересня. Українські спецслужби закликають мешканців не брати участь у цьому фарсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.
Служба безпеки закликає жителів окупованих територій України не брати участі у незаконних виборах до Державної Думи РФ.
У такий спосіб Росія прагне:
Так, під час попередніх "волевиявлень" загарбники залучали мешканців ТОТ до:
Ворог, до прикладу, різними способами примушував українських громадян брати участь у псевдореферендумі у вересні 2022 року на тимчасово захопленій частині території:
У 2023 році окупанти проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади РФ, зауважили в СБУ.
СБУ наголошує, що такі заходи є незаконними.
А за участь в їхній організації передбачена кримінальна відповідальність з покаранням до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Служба безпеки вкотре закликає мешканців тимчасово окупованих територій не ставати інструментом Росії у війні проти України.
Раніше РБК-Україна писало, що спецслужби РФ можуть здійснити теракти під час незаконних виборів до Держдуми РФ та примусового "дострокового голосування" на тимчасово окупованих територіях України.
Також повідомлялося, що у Соціологічній асоціації України наголосили: проведення "виборів" на ТОТ є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади РФ.