"Не беріть участь у незаконних виборах!": СБУ звернулася до жителів окупованих територій

СБУ про російські псевдовибори

Служба безпеки закликає жителів окупованих територій України не брати участі у незаконних виборах до Державної Думи РФ.

У такий спосіб Росія прагне:

легітимізувати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях України,

зібрати "голоси" на підтримку провладних політсил РФ.

Інші фейкові вибори

Так, під час попередніх "волевиявлень" загарбники залучали мешканців ТОТ до:

складу окупаційних "виборчкомів",

проведення агітаційно-масових заходів на користь країни-вгресорки.

Ворог, до прикладу, різними способами примушував українських громадян брати участь у псевдореферендумі у вересні 2022 року на тимчасово захопленій частині території:

Донецької,

Луганської,

Запорізької,

Херсонської областей.

У 2023 році окупанти проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади РФ, зауважили в СБУ.

Що загрожує учасникам

СБУ наголошує, що такі заходи є незаконними.

А за участь в їхній організації передбачена кримінальна відповідальність з покаранням до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки вкотре закликає мешканців тимчасово окупованих територій не ставати інструментом Росії у війні проти України.