РФ готує теракти під час псевдовиборів на окупованих територіях, - розвідка
Російські спецслужби можуть здійснити теракти, диверсії і підриви під час незаконних виборів до Держдуми РФ та примусового "дострокового голосування" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Служби зовнішньої розвідки.
Як пояснили у СЗР, ворог планує ці злочини саме під "прапором України".
Кремль має одразу кілька цілей, а саме:
- виправдати посилення репресій проти місцевих жителів;
- отримати привід для оголошення нової хвилі мобілізації в Росії.
Однак ключова мета Москви - зірвати мирний процес за посередництва США, штучно загострюючи ситуацію та дискредитуючи Україну.
Згідно з даними розвідки, у період активного голосування 18-20 вересня на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму, можливі кілька сценаріїв.
Зокрема, йдеться про:
- підриви виборчих дільниць або місць збору бюлетенів у неробочий час;
- диверсії на транспорті та інфраструктурі, яку використовують для перевезення членів виборчих комісій;
- замахи на колаборантів, зокрема керівників окупаційних виборчих комісій та кандидатів у депутати.
Після таких інцидентів Росія може звинувачувати Україну, зокрема українські дрони або диверсійні групи.
Саме тому СЗР закликає мешканців тимчасово окупованих територій у період з 17 по 21 вересня максимально уникати:
- місць масового скупчення людей;
- так званих виборчих дільниць;
- адміністративних будівель залучених до голосування;
- військових об'єктів окупантів.
"Російські спецслужби не зважають на жертви серед цивільного населення, якщо це відповідає їхнім поточним політичним завданням. Будь-яке скупчення людей на ТОТ у ці дні є потенційною мішенню для провокацій кремлівської пропаганди", - попереджає українська розвідка.
Раніше стало відомо, що Росія нібито хоче відновити переговори з Україною після виборів до Держдуми.
Також напередодні українські соціологи попередили про ризики участі у "виборах" РФ.