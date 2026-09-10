РФ готує теракти під час псевдовиборів на окупованих територіях, - розвідка

Російські спецслужби можуть здійснити теракти, диверсії і підриви під час незаконних виборів до Держдуми РФ та примусового "дострокового голосування" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Служби зовнішньої розвідки.

Як пояснили у СЗР, ворог планує ці злочини саме під "прапором України".

Кремль має одразу кілька цілей, а саме:

виправдати посилення репресій проти місцевих жителів;

отримати привід для оголошення нової хвилі мобілізації в Росії.

Однак ключова мета Москви - зірвати мирний процес за посередництва США, штучно загострюючи ситуацію та дискредитуючи Україну.

Згідно з даними розвідки, у період активного голосування 18-20 вересня на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму, можливі кілька сценаріїв.

Зокрема, йдеться про:

підриви виборчих дільниць або місць збору бюлетенів у неробочий час;

диверсії на транспорті та інфраструктурі, яку використовують для перевезення членів виборчих комісій;

замахи на колаборантів, зокрема керівників окупаційних виборчих комісій та кандидатів у депутати.

Після таких інцидентів Росія може звинувачувати Україну, зокрема українські дрони або диверсійні групи.

Саме тому СЗР закликає мешканців тимчасово окупованих територій у період з 17 по 21 вересня максимально уникати:

місць масового скупчення людей;

так званих виборчих дільниць;

адміністративних будівель залучених до голосування;

військових об'єктів окупантів.

"Російські спецслужби не зважають на жертви серед цивільного населення, якщо це відповідає їхнім поточним політичним завданням. Будь-яке скупчення людей на ТОТ у ці дні є потенційною мішенню для провокацій кремлівської пропаганди", - попереджає українська розвідка.