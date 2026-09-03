РФ готує "вибори" на окупованих територіях України: соціологи зробили заяву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Правління Соціологічної асоціації України.

Про що заявили соціологи

Росія готується провести з 18 по 20 вересня 2026 року так звані вибори до Державної думи на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про окремі райони Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим.

У Соціологічній асоціації України наголосили, що проведення таких "виборів" є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади на цих землях.

Україна, а також більшість країн світу та міжнародних організацій не визнають законності так званих виборів РФ на окупованих територіях. Серед організацій, які засуджують ці дії Росії, - ООН та ОБСЄ.

Правління САУ звернулося до українських та міжнародних соціологічних центрів, груп і компаній з проханням утриматися від участі у заходах в рамках виборчої кампанії РФ на окупованих територіях.

Йдеться також про відмову від висвітлення перебігу та результатів цих "виборів".

Нагадаємо, ще у другій половині серпня стало відомо, що в Росії одразу в кількох областях почали перевіряти військові полігони на готовність розмістити велику кількість людей.