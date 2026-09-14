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"Не участвуйте в незаконных выборах!": СБУ обратилась к жителям оккупированных территорий

15:41 14.09.2026 Пн
2 мин
Россия пытается легитимизировать свое присутствие фейковыми выборами
aimg Елена Бджола
Фото: Агитация на незаконных выборах в российскую Госдуму (Getty Images)

Оккупанты запланировали проведение выборов на временно оккупированных территориях 18-20 сентября. Украинские спецслужбы призывают жителей не участвовать в этом фарсе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

СБУ о российских псевдовыборах

Служба безопасности призывает жителей оккупированных территорий Украины не участвовать в незаконных выборах в Государственную Думу РФ.

Таким образом Россия стремится:

  • легитимизировать кремлевский режим на временно захваченных территориях Украины,
  • собрать "голоса" в поддержку провластных политсил РФ.

Другие фейковые выборы

Так, во время предыдущих "волеизъявлений" захватчики привлекали жителей ТОТ к:

  • составу оккупационных "избиркомов",
  • проведению агитационно-массовых мероприятий в пользу страны-вгресора.

Враг, к примеру, разными способами заставлял украинских граждан участвовать в псевдореферендуме в сентябре 2022 года на временно захваченной части территорий:

  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Запорожской,
  • Херсонской областей.

В 2023 году оккупанты проводили на ТОТ уже псевдовыборы в региональные органы власти РФ, отметили в СБУ.

Что угрожает участникам

СБУ отмечает, что такие мероприятия незаконны.

А за участие в их организации предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности призывает жителей временно оккупированных территорий не становиться инструментом России в войне против Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что спецслужбы РФ могут совершить теракты во время незаконных выборов в Госдуму РФ и принудительного "досрочного голосования" на временно оккупированных территориях Украины.

Также сообщалось, что в Социологической ассоциации Украины отметили: проведение "выборов" на ВОТ является одним из главных инструментов легитимизации оккупационных властей РФ.

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Служба безопасности Украины