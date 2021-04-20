"Не по адресу": в Москве отреагировали на звонок Кулебы Лаврову

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба звонил главе МИД РФ Серегею Лаврову , когда последнего не было в Москве. Он запрашивал разговор по Донбассу.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источники в Москве.

По словам собеседника, Кулеба к тому же звонил "не по адресу". Украинский дипломат хотел обсудить тему Донбасса. В Москве утверждают, что для этого "нужно говорить с ЛНР и ДНР".

Ранее Кулеба заявил, что пытался поговорить с Лавровым, но ему не ответили. Запрос российской стороне был направлен несколько месяцев назад, но так и остался без ответа.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский подавал запрос на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили.

Напомним, Кулеба считает, что одним из первых знаков деэскалации на Донбассе будет повторное обязательство Российской Федерации соблюдать перемирие.