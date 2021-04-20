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Кулеба заявил, что пытался поговорить с Лавровым, но ему не ответили

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 16:40
Кулеба заявил, что пытался поговорить с Лавровым, но ему не ответили Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава МИД РФ Сергей Лавров не ответил на запрос министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы провести телефонный разговор. Запрос российской стороне был направлен несколько месяцев назад, но так и остался без ответа.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я запросил разговор с министром иностранных дел РФ Лавровым несколько месяцев назад, но безрезультатно", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский запрашивал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но ответ из Москвы не был получен.

Напомним, Владимир Зеленский заявил в интервью французской газете Le Figaro, что подавал запрос на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили.

Отметим, Дмитрий Кулеба ранее заявил, что лишь Москва занимается эскалацией на Донбассе. Это ответственность исключительно России, а не Украины и РФ, подчеркнул он.

Как писало РБК-Украина, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии заявление о провокациях РФ и эскалации военных действий против Украины. В нем отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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