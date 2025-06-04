НБУ звітує про виконання стратегії: що з курсом гривні та цінами

Національний банк України оприлюднив звіт про виконання Стратегії розвитку фінансового сектору України, ухваленої у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Як зазначається в повідомленні, станом на кінець 2024 року повністю реалізовано або виконується за графіком 87% заходів стратегії.
Зокрема, ціль "Макроекономічна стабільність" передбачала утримання зростання споживчих цін є на рівні менше 15%. Значення індикатора на кінець 2024 року - 12%.
Крім того, передбачалося, утримання спреду між готівковим та офіційним курсом гривні до долара США менше 5%. Станом на кінець 2024 року показник впав до 0,7%.
У звіті також наголошується, що НБУ затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.
Крім НБУ, цілі Стратегії розвитку фінансового сектору України містять показники для Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства економіки
"Реалізація більшості заходів передбачає довготривалий горизонт виконання, в тому числі ухвалення законодавчих ініціатив у парламенті", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні прискорилося влітку минулого року. У підсумку за 2024 рік інфляція досягла 12%, а у квітні сягнула 15,1%. З початку війни НБУ фактично відмовився від таргетування інфляції на рівні 5%. Зараз він поступово повертається до таргетування, але поки що не оголосив про зміну політики.
Курс долара у 2024 році зріс на 10,7% до 42 гривень. З початку 2025 року курс впав приблизно на 1% до рівня 41,5 гривень. Готівковий курс відрізняється від офіційного менш ніж на 0,5%. Значною мірою стабільність курсу пов'язана з боротьбою НБУ з інфляцією.
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