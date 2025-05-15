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Що буде з цінами в Україні: прогнози, аналітиків, банкірів і населення

Україна, Четвер 15 травня 2025 15:17
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Що буде з цінами в Україні: прогнози, аналітиків, банкірів і населення Фото: інфляція опуститься нижче 10%, прогнозують фінансові аналітики (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція в Україні вже підскочила до 15%. Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують уповільнення зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

Фінансові аналітики у квітні 2025 року поліпшили прогноз щодо інфляції до 7,7% протягом найближчих 12 місяців. У лютому вони чекали зростання цін на рівні 7,8%.

Однак інфляційні очікування населення погіршилися у квітні до 10,1% порівняно з 9,2% у березні.

Банкіри у квітні очікували інфляцію на рівні 9,8%. Прогноз погіршено порівняно із січнем минулого року (9,0%).

Керівники підприємств прогнозують інфляцію на рівні 11,5% (прогноз за лютий).

Що буде з цінами в Україні: прогнози, аналітиків, банкірів і населення

Прогнози щодо інфляції

За даними Держстату, у квітні 2025 року інфляція в Україні прискорилася до 15,1% у річному вимірі.

Як зазначили в НБУ, прискорення інфляції у квітні 2025 року значною мірою зумовлене залишковими ефектами найгірших минулорічних врожаїв.

Згідно з прогнозом НБУ, влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження і вже наприкінці року впасти нижче 10%.

НБУ у квітні погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,7%. За прогнозом НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.

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