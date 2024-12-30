Курс долара вперше перевищив позначку 42 гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. В останній день року долар оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 31 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,039 гривень за 1 долар (+0,0987 грн).

Попередній максимум був 24 грудня - 41,9910 грн/долар.

Від початку року курс зріс на 4 гривні (на 10,7%) із 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,9266 гривень за 1 євро (+0,1787 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 42,40 гривень.

Прогноз курсу

Аналітики прогнозують зростання курсу долара у 2025 році ще приблизно на 10%. При цьому, найімовірніше, значної девальвації слід чекати в другій половині року, коли інфляція піде на спад. Тоді НБУ буде більш вільний у курсоутворенні. Поки ж НБУ змушений стримувати інфляцію за допомогою курсу, який з початку війни повернув собі роль цінового якоря.