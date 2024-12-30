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Курс долара вперше перевищив позначку 42 гривні

Україна, Понеділок 30 грудня 2024 15:37
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Курс долара вперше перевищив позначку 42 гривні Фото: курс долара зріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. В останній день року долар оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,039 гривень за 1 долар (+0,0987 грн).

Попередній максимум був 24 грудня - 41,9910 грн/долар.

Від початку року курс зріс на 4 гривні (на 10,7%) із 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Курс долара вперше перевищив позначку 42 гривні

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,9266 гривень за 1 євро (+0,1787 грн).

Курс долара вперше перевищив позначку 42 гривні

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс долара вперше перевищив позначку 42 гривні

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 42,40 гривень.

Прогноз курсу

Аналітики прогнозують зростання курсу долара у 2025 році ще приблизно на 10%. При цьому, найімовірніше, значної девальвації слід чекати в другій половині року, коли інфляція піде на спад. Тоді НБУ буде більш вільний у курсоутворенні. Поки ж НБУ змушений стримувати інфляцію за допомогою курсу, який з початку війни повернув собі роль цінового якоря.

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