НБУ отчитывается о выполнении стратегии: что с курсом гривны и ценами

Национальный банк Украины обнародовал отчет о выполнении Стратегии развития финансового сектора Украины, принятой в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отмечается в сообщении, по состоянию на конец 2024 года полностью реализовано или выполняется по графику 87% мероприятий стратегии.
В частности, цель "Макроэкономическая стабильность" предусматривала удержание роста потребительских цен на уровне менее 15%. Значение индикатора на конец 2024 года - 12%.
Кроме того, предполагалось, удержание спреда между наличным и официальным курсом гривны к доллару США менее 5%. По состоянию на конец 2024 года показатель упал до 0,7%.
В отчете также отмечается, что НБУ утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.
Кроме НБУ, цели Стратегии развития финансового сектора Украины содержат показатели для Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Министерства экономики
"Реализация большинства мероприятий предусматривает длительный горизонт выполнения, в том числе принятие законодательных инициатив в парламенте", - говорится в отчете.
Напомним, рост потребительских цен в Украине ускорился летом прошлого года. В итоге за 2024 год инфляция достигла 12%, а в апреле достигла 15,1%. С начала войны НБУ фактически отказался от таргетирования инфляции на уровне 5%. Сейчас он постепенно возвращается к таргетированию, но пока не объявил об изменении политики.
Курс доллара в 2024 году вырос на 10,7% до 42 гривен. С начала 2025 года курс упал примерно на 1% до уровня 41,5 гривен. Наличный курс отличается от официального менее чем на 0,5%. В значительной степени стабильность курса связана с борьбой НБУ с инфляцией.
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