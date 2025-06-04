НБУ звітує про виконання стратегії: що з курсом гривні та цінами

Національний банк України оприлюднив звіт про виконання Стратегії розвитку фінансового сектору України, ухваленої у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Як зазначається в повідомленні, станом на кінець 2024 року повністю реалізовано або виконується за графіком 87% заходів стратегії.

Зокрема, ціль "Макроекономічна стабільність" передбачала утримання зростання споживчих цін є на рівні менше 15%. Значення індикатора на кінець 2024 року - 12%.

Крім того, передбачалося, утримання спреду між готівковим та офіційним курсом гривні до долара США менше 5%. Станом на кінець 2024 року показник впав до 0,7%.

У звіті також наголошується, що НБУ затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Крім НБУ, цілі Стратегії розвитку фінансового сектору України містять показники для Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства економіки

"Реалізація більшості заходів передбачає довготривалий горизонт виконання, в тому числі ухвалення законодавчих ініціатив у парламенті", - йдеться у звіті.