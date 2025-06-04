НБУ отчитывается о выполнении стратегии: что с курсом гривны и ценами

Национальный банк Украины обнародовал отчет о выполнении Стратегии развития финансового сектора Украины, принятой в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отмечается в сообщении, по состоянию на конец 2024 года полностью реализовано или выполняется по графику 87% мероприятий стратегии.

В частности, цель "Макроэкономическая стабильность" предусматривала удержание роста потребительских цен на уровне менее 15%. Значение индикатора на конец 2024 года - 12%.

Кроме того, предполагалось, удержание спреда между наличным и официальным курсом гривны к доллару США менее 5%. По состоянию на конец 2024 года показатель упал до 0,7%.

В отчете также отмечается, что НБУ утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Кроме НБУ, цели Стратегии развития финансового сектора Украины содержат показатели для Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Министерства экономики

"Реализация большинства мероприятий предусматривает длительный горизонт выполнения, в том числе принятие законодательных инициатив в парламенте", - говорится в отчете.