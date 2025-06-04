ua en ru
Ср, 04 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ отчитывается о выполнении стратегии: что с курсом гривны и ценами

Украина, Среда 04 июня 2025 14:42
UA EN RU
НБУ отчитывается о выполнении стратегии: что с курсом гривны и ценами Фото: НБУ обнародовал отчет о выполнении стратегии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обнародовал отчет о выполнении Стратегии развития финансового сектора Украины, принятой в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на конец 2024 года полностью реализовано или выполняется по графику 87% мероприятий стратегии.

В частности, цель "Макроэкономическая стабильность" предусматривала удержание роста потребительских цен на уровне менее 15%. Значение индикатора на конец 2024 года - 12%.

Кроме того, предполагалось, удержание спреда между наличным и официальным курсом гривны к доллару США менее 5%. По состоянию на конец 2024 года показатель упал до 0,7%.

НБУ отчитывается о выполнении стратегии: что с курсом гривны и ценами

В отчете также отмечается, что НБУ утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Кроме НБУ, цели Стратегии развития финансового сектора Украины содержат показатели для Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Министерства экономики

"Реализация большинства мероприятий предусматривает длительный горизонт выполнения, в том числе принятие законодательных инициатив в парламенте", - говорится в отчете.

Инфляция и курс доллара в Украине

Напомним, рост потребительских цен в Украине ускорился летом прошлого года. В итоге за 2024 год инфляция достигла 12%, а в апреле достигла 15,1%. С начала войны НБУ фактически отказался от таргетирования инфляции на уровне 5%. Сейчас он постепенно возвращается к таргетированию, но пока не объявил об изменении политики.

Курс доллара в 2024 году вырос на 10,7% до 42 гривен. С начала 2025 года курс упал примерно на 1% до уровня 41,5 гривен. Наличный курс отличается от официального менее чем на 0,5%. В значительной степени стабильность курса связана с борьбой НБУ с инфляцией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара Инфляция в Украине
NEWS
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам