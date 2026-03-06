НБУ зробив заяву після затримання співробітників Ощадбанку в Угорщині

Нацбанк України відреагував на викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині та вимагає пояснень від угорської влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного банку України у Telegram.
За інформацією Ощадбанку, 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини.
"У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників банку. Наразі їх місцезнаходження невідоме, мобільний зв'язок відсутній", - йдеться у повідомленні.
За даними GPS, інкасаторські автомобілі можуть перебувати в центрі Будапешта.
Як зазначили в НБУ, інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів у межах міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк".
Вантаж, за інформацією банку, був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезення та чинних європейських митних процедур.
У Нацбанку наголосили, що вимагають від влади Угорщини негайного звільнення громадян України, а також офіційного пояснення причин затримання.
Крім того, НБУ наполягає на наданні інформації про місце перебування інкасаторських автомобілів та вантажу.
Раніше про викрадення співробітників Ощадбанку у Будапешті повідомляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
За його словами, семеро українців є працівниками державного банку, які виконували рейс між Австрією та Україною на двох інкасаторських автомобілях.
Вони перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.
Також Україна звернеться до Європейського Союзу щодо "чіткої кваліфікації незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування", додав Сибіга.