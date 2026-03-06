НБУ сделал заявление после задержания сотрудников Ощадбанка в Венгрии

По информации Ощадбанка, 5 марта 2026 года два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.

"В составе инкассаторских бригад находилось семь работников банка. Сейчас их местонахождение неизвестно, мобильная связь отсутствует", - говорится в сообщении.

По данным GPS, инкассаторские автомобили могут находиться в центре Будапешта.

Как отметили в НБУ, инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в рамках международного контракта между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк".

Груз, по информации банка, был оформлен в соответствии с международными правилами перевозки и действующими европейскими таможенными процедурами.

В Нацбанке отметили, что требуют от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины, а также официального объяснения причин задержания.

Кроме того, НБУ настаивает на предоставлении информации о месте пребывания инкассаторских автомобилей и груза.